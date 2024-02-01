Оппозиция пикетирует парламент Молдавии с требованием досрочных выборов

Демонстранты требуют роспуска законодательного органа, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности, и отставки президента страны Майи Санду

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Более тысячи человек пикетируют парламент Молдавии, который собрался на первое заседание весенней сессии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, демонстранты требуют роспуска законодательного органа, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности (PAS), и отставки президента страны Майи Санду.

Организаторами мероприятия выступили оппозиционная партия "Возрождение", а также бывшие руководители ликвидированной партии "Шор". "Молдавия стала самой бедной страной. Цены растут каждый день, а зарплаты и пенсии - нет. Власть провалила работу во всех областях, включая юстицию и социальную сферу. Они узурпировали парламент, резиденцию президента и служат интересам других стран. Долой PAS", - сказала в своем выступлении депутат парламента Марина Таубер.

Как сообщил ТАСС председатель партии "Возрождение" Наталья Параска, полиция препятствовала доступу людей на митинг. По ее словам, на организаторов акции осуществлялось давление, задерживались автобусы и оборудование.

Акции протеста оппозиции в Молдавии начались еще в 2022 году. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота. На лидеров протестов были заведены уголовные дела, закрыты телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.