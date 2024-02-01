В Бангкоке сообщили, что все члены "Би-2" покинули Таиланд в соответствии с пожеланиями

Участники группы "Би-2" встретились в аэропорту Тель-Авива после депортации из Таиланда

Участники группы "Би-2" встретились в аэропорту Тель-Авива после депортации из Таиланда

Участников группы задержали 24 января после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Все участники рок-группы "Би-2" выехали из Таиланда в соответствии со своими пожеланиями и местным законодательством. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в таиландском МИД.

"Оставшиеся участники группы покинули Таиланд в соответствии со своими пожеланиями, таиландскими иммиграционными законами и правилами", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщила пресс-служба израильского МИД, шесть членов "Би-2" 31 января были освобождены в Таиланде и вылетели в Израиль. Еще один член группы прибыл в Израиль 31 января утром.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Александра Умана (Шура "Би-2").