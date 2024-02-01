Почти 19 тыс. жителей Новороссии нашли работу с помощью центров занятости в 2023 году

В новых регионах начали работу 78 центров занятости населения, оказывающих услуги в соответствии с российским законодательством

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Центры занятости Новороссии за 2023 год оказали помощь в поиске работы почти 19 тыс. жителей Запорожской и Херсонской областей. Об это сообщает Запорожское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года центрами занятости были трудоустроены порядка 13,3 тыс. человек в Запорожской области и 5,5 тыс. граждан в Херсонской области", - говорится в распространенном сообщении.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее рассказали, что в 2023 году в новых регионах начали работу 78 центров занятости населения, оказывающих услуги в соответствии с российским законодательством.