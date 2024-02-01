Готовность насыпи новой трассы к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила 80%

Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Насыпь новой трассы со стороны Краснодарского края в обход некоторых населенных пунктов к Крымскому мосту выполнена более чем на 80%, завершить работы планируют к концу 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Республики Крым.

"Новый подъезд к Крымскому мосту достроят к концу 2024 года. Насыпь будущей скоростной трассы А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Новороссийск - Керчь выполнена на 81%. Строители уже выполнили устройство опор 32 искусственных сооружений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на трассе будут оборудованы разделители транспортных потоков, необходимое освещение. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Строительство новой трассы стартовало в 2021 году. Трасса будет четырехполосной, ее протяженность составит 119 км, она пройдет в обход населенных пунктов, расчетная пропускная способность трассы составит 40 тыс. автомобилей в сутки, в рамках строительства предусмотрено оборудование новых мостов через реки, десяти разноуровневых развязок и других искусственных сооружений.

После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассы в Краснодарском крае значительно возросла: по ним в Республику Крым едут туристы, везут грузы. Строительство новой трасы призвано разгрузить существующую дорогу, сократить время в пути до Крымского моста.