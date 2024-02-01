На форум "Сильные идеи для нового времени" подали больше 30 тыс. идей

Заявки на участие в конкурсе отечественных брендов "Знай наших" подали 12 тыс. компаний

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 30 тыс. идей подано через краудплатформу для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в Москве 19-20 февраля. Заявки на участие в конкурсе отечественных брендов "Знай наших" подали 12 тыс. компаний, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Сбор предложений на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, завершился 31 января. На краудплатформу идея.росконгресс.рф подали более 30 тыс. решений. Количество поступивших на форум в 2024 году идей превысило прошлогодние показатели - тогда граждане представили около 24 тыс. проектов. На конкурс растущих российских брендов "Знай наших" поступило 12 тыс. заявок - почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее", - сказано в сообщении.

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина количество полученных проектов и решений стало рекордным. "Востребованность форума, его формата растет с каждым годом. Благодаря форуму в стране сформировалось огромное сообщество людей, активно включенных в повестку развития России. Все перспективные проекты, предложения участников будут использованы при проектировании стратегии развития страны", - приводятся его слова в сообщении.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, в форуме участвует вся страна - заявки поступили из каждого региона России. Самыми активными оказались Башкирия (почти 3,7 тыс. идей), Москва (3,2 тыс.), Нижегородская (почти 2,9 тыс.), Самарская и Саратовская области (по 1,4 тыс. идей).

"Больше всего идеи и проектов - более 8,6 тыс. - поступило по направлению "Качество жизни населения". Это то, касается каждого человека, каждой семьи. На втором месте по количеству подданных идей - номинация "Эффективный труд и образование". Здесь мы получили 5,7 тыс. предложений, на третьей строчке - номинация "Развитие экономики и предпринимательства", - цитирует Чупшеву пресс-служба.

Среди 12 тыс. участников конкурса брендов самыми популярными стали категории "Продукты питания" и "Потребительские товары", а самыми активными регионами - Башкирия, Татарстан и Москва. "Эти проекты - форум "Сильные идеи" и конкурс брендов - ежегодно проводятся в нашей стране по поручению президента РФ, показывают силу наших людей, их креативность. Жители регионов предлагают действительно уникальные, интересные решения и проекты для страны", - приводятся в сообщении слова Чупшевой.

О форуме

Все идеи, поданные на форум, получат соответствующую оценку от экспертов. Специалисты подготовят топ-1 000 и топ-100 лучших проектов, которые презентуют во время очной части. Ежегодно АСИ вместе с властями региона и партнерами форума оказывают поддержку около 1 тыс. проектов.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.