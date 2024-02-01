Венедиктова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 45 тыс. рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова (признан в России СМИ- иноагентом) за отсутствие маркировки в публикациях в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Постановлением Черемушкинского районного суда Москвы Венедиктов А. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

22 апреля 2022 года Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов.