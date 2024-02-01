"Русская гуманитарная миссия" запускает конкурс для учителей русского языка из стран СНГ

Конкурс пройдет в два этапа, а в состав жюри войдут высококвалифицированные российские педагоги и филологи

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) объявила о старте международного конкурса "Русский язык - новые горизонты" для преподавателей русского языка и литературы из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РГМ, прием заявок на участие открывается 1 февраля. Конкурс пройдет в два этапа, а в состав жюри войдут высококвалифицированные российские педагоги и филологи. Подведение итогов конкурса запланировано на 14 июня. Тогда будут определены 20 победителей, для которых РГМ организует культурно-образовательную поездку в Россию.

Уточняется, что конкурс проводится для учителей школ русского сектора, включая преподавателей начальных классов, школ с обучением на родном языке, а также для преподавателей русского языка и литературы, работающих в средних специальных и высших учебных заведениях Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В качестве заявки и стартового задания участники должны прислать эссе на тему "Преподаватель-русист в современной национальной школе: личный опыт и методические находки". Во второй этап выйдут 60 финалистов, которым предложат подготовить видеопрезентации на тему "Чувства добрые я лирой пробуждал: достижение педагога - успех ученика". "Пушкинские строки не только отсылают к 225-летию великого поэта, но и напоминают о важнейшей задаче каждого преподавателя: воспитать в ученике ответственного гражданина, достойного профессионала, пробудить в нем "чувства добрые" своим педагогическим мастерством", - отмечают в пресс-службе.

В РГМ рассказали ТАСС, что для 20 преподавателей планируют организовать в августе поездку в Санкт-Петербург с насыщенной экскурсионной программой, а также трехдневный мастер-класс. Кроме того, будет проведена пресс-конференция с участием победителей конкурса.

О конкурсе для преподавателей русского языка

РГМ проводит конкурс "Русский язык - новые горизонты" с 2016 года. В общей сложности за пять лет участие в нем приняли более 1 200 зарубежных учителей, преподающих на русском языке. Первый конкурс прошел в Таджикистане, затем он проводился в Узбекистане, Киргизии и Казахстане, а в 2023 году - в Азербайджане. Но в 2024 году конкурс впервые объединит участников пяти стран.

РГМ отмечает, что проведение конкурса сформировало большое интернациональное педагогическое сообщество, которое вносит серьезный вклад в сохранение и популяризацию русского языка на территории стран СНГ. Проект реализуется при поддержке Россотрудничества, Фонда президентских грантов и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).