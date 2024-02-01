1 февраля, 09:25
Военная операция на Украине

РВИО установило более 80 мемориальных досок Героям России - участникам СВО

Председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что авторитет Российского военно-исторического общества и его позиции в регионах значительно укрепились

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) за последние несколько лет установило свыше 80 мемориальных досок Героям России, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщил председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

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"Мы много лет назад задумали программу установить мемориальные доски на школы, где учились Герои Советского Союза <...>. Эта программа стала расти, и в последние годы мы установили более 80 мемориальных досок Героям России - участникам СВО. Каждый раз это большое событие в регионах", - сказал он на съезде Российского военно-исторического общества.

По его словам, авторитет Российского военно-исторического общества и его позиции в регионах значительно укрепились. Кроме того, ученые РВИО занимаются разработкой школьных и вузовских учебников, а также дополнительных материалов. 

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