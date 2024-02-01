В Португалии фермеры на тракторах заблокировали дороги с требованием поддержать аграриев

В акции протеста задействовали около 400 тракторов

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Фермеры на тракторах устроили акции протеста в Португалии с требованием принять меры для поддержки сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, участники манифестаций перекрыли движение по нескольким трассам, в том числе на границе с Испанией. В протесте, который начался на рассвете, задействовано около 400 тракторов.

Из-за недовольства аграриев правительство Португалии объявило 31 января о выделении около €500 млн для смягчения последствий засухи и сокращений в бюджете единой сельскохозяйственной политики Евросоюза.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. В Испании несколько сельскохозяйственных организаций также анонсировали проведение протестов с требованием изменений в политике ЕС.