Более 100 лучших парков будут выбраны в ходе I Всероссийской премии "Парки России"

Финальный список из пяти лауреатов в каждой из 23 номинаций будет сформирован до 18 марта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Статус лауреата I Всероссийской парковой премии "Парки России" получат 115 лучших заявок, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Финальный список из пяти лауреатов в каждой из 23 номинаций будет сформирован до 18 марта. Итого будет отобрано 115 лучших заявок, которые получат статус "Лауреат премии", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя главы Минстроя РФ Алексея Ересько, I Всероссийская парковая премия "Парки России" - совместный проект Минстроя России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и первый подобный проект в истории нашей страны. "Мы видим эту премию как органичную часть проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализуется с 2017 года. В 2019 году проект получил статус федерального и вошел в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", - приводит пресс-служба его комментарий.

В свою очередь первый заместитель председателя Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель ВООП, член президиума экспертного совета премии "Парки России" Вячеслав Фетисов считает, что важнейшими параметрами парков и скверов, общественных пространств являются возможность прикоснуться к природе, их экологичность. "В рамках премии запланированы специальные номинации - "Национальный парк года" и "Лучшая экологическая акция". <...> Мы будем привлекать лучших экспертов в области экологии и охраны окружающей среды для оценки проектов, поданных на соискание премии", - сказал он.

Помимо Ересько и Фетисова, в президиум экспертного совета премии вошли академик, профессор, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский и сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. В экспертном совете премии - директора ведущих парков России, сотрудники федеральных органов власти, известные архитекторы, отраслевые эксперты, а также представители оргкомитета премии.

С 1 февраля до 11 марта 2024 года на сайте премии паркироссии.рус и на сайте Ассоциации парков России будет осуществляться прием заявок от парковых учреждений и компаний-производителей оборудования, материалов и техники для парковых территорий. По итогам голосования жюри 3 апреля будут объявлены победители. Церемония награждения состоится в рамках IV Международной выставки-конференции Parkseason Expo и I Международного форума парков стран БРИКС в Москве.