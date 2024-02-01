Отец певца Шарлота не подтвердил информацию об этапировании в Саратов

Он назвал такие сведения слухами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Отец певца и блогера Эдуарда Шарлота Валерий не располагает официальной информацией об этапировании своего сына из Самары в Саратов для прохождения экспертизы. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Шарлота увезли из Самарского СИЗО и доставили в Саратов по требованию следователя для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел. ТАСС на момент выхода новости не получил официальных подтверждений данной информации.

"Подтверждения никакого нет. Пока это слухи. Я уже вижу [публикации], но все не совсем так. Это событие предполагалось, но мы стали разбираться, никакой информации официально у нас нет", - отметил Валерий Шарлот.

Шарлот размещал в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительные видеоролики, в одном из которых он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и распятие. В декабре 2023 года его заключили под стражу по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Адвокат певца Алексей Лапузин заявлял, что Шарлот извинился перед патриархом. СМИ писали, что исполнитель направил предстоятелю РПЦ послание с обещанием искупить вину.

Позднее источник в Московской патриархии сообщил ТАСС, что представители Русской православной церкви согласились обсудить с адвокатами певца и блогера Эдуарда Шарлота его покаяние перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.