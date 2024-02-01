Севастопольский аквариум готовит иск в суд из-за угрозы потерять часть своих помещений

Как сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Кравцов, в них находятся редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Севастопольский морской аквариум-музей готовит исковое заявление в суд из-за угрозы потерять часть помещений, где расположены аквариумы с редкими видами рыб, занесенными в Красную книгу, сообщил ТАСС директор аквариума Юрий Кравцов.

"Мы обратились к администрации президента, наше письмо направили в Росимущество.Так как Росимущество передало часть помещений в которых располагается музей Министерству науки и высшего образования, министерство за подписью директора департамента имущественных отношений прислало нам ответ, что прямой договор они не могут заключить, только через торги. Мы с этим не согласны. Мы сейчас готовим исковое заявление в суд, чтобы уже окончательно поставить точки над "и", потому что в помещениях находится аквариальный музейный комплекс. Там имущество наше порядка 300 млн рублей и это неотделимо", - сказал Кравцов.

По словам директора аквариума, ранее судами разных инстанций, включая Конституционный суд, было принято решение о запрете собственнику предпринимать какие-либо действия по расторжению договора и предъявлению претензий на освобождение помещений. Договор тогда был продлен на неопределенное время. Также, согласно разрешению Росприроднадзора на содержание редких животных, собственник не в праве продавать, передавать, выпускать их, а только содержать в полувольных условиях.

"Когда в 1993 году мы заключали договор <...> Тогда к нам обратилась администрация института с просьбой восстановить, создать новый, потому что это первый в Российском государстве аквариум-музей. Тогда было всего 597 м выставочных площадей. Сейчас уже больше 1,2 тыс, пять залов, там живут животные, которые занесены в Красную книгу РФ, как исчезнувшие или исчезающие виды", - добавил собеседник агентства.

Ранее здание морского аквариума-музея было передано в федеральную собственность и закреплено на праве оперативного управления за Институтом биологии южных морей имени Ковалевского РАН (ИнБЮМ).

Севастопольский аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, является первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции.