Московские школьники научатся управлять дронами на фестивале технического творчества

Мероприятие пройдет 10 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Занятия по управлению дронами, выставка и шоу беспилотников пройдут для московских школьников на мероприятии "Лига дронов. Фестиваль технического творчества 2024" 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники, родители и педагоги смогут освоить навыки управления беспилотными летательными аппаратами на мероприятии "Лига дронов. Фестиваль технического творчества 2024", которое пройдет 10 февраля в столичной "Кибершколе". Гости посетят образовательные мастер-классы, научатся управлять дроном в реальном и виртуальном пространстве, увидят выставку и шоу беспилотников, поучаствуют в кибертурнире в игровой зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники фестиваля станут зрителями соревнований по управлению беспилотными средствами - профессиональные спортсмены сразятся за звание лучшего пилота на специально оборудованной трассе с препятствиями. Участие в мероприятии бесплатное. Чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться до 8 февраля.