Защита Ефремова сможет подать ходатайство на смягчение наказания в конце марта

Адвокат актера Юрий Падалко сообщил, что решение о подаче ходатайства еще не принято

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Право на подачу ходатайства о замене лишения свободы на принудительные работы появится у актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, в конце марта. Однако решение о подаче ходатайства еще не принято, сообщил в четверг ТАСС адвокат актера Юрий Падалко.

"Право [на подачу ходатайства] открывается у него в конце марта, но решение пока не принято", - сказал адвокат.

В феврале 2023 года Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству адвоката Ефремова о замене ему остатка срока в колонии принудительными работами. Об этом попросил сам осужденный.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП на Смоленской площади столицы. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.