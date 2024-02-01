Депутату от "Новых людей" сделали замечание за выход на трибуну Госдумы в джинсах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что полностью поддерживает замечание вице-спикера Ирины Яровой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сделала замечание депутату фракции "Новые люди" Владимиру Плякину за то, что он вышел выступать в джинсах во время пленарного заседания.

"При всем моем глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах… Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике", - отметила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что полностью поддерживает замечание Яровой.

"Давайте начинать с себя. Мы с вами не только на работе, но представляем наших избирателей и страну. <…> Это отношение к нашим избирателям, к друг другу. Потому что, если выходящий так себя ведет, значит надо тогда всем остальным. Мы что этим хотим показать? Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно", - подчеркнул Володин.