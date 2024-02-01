Кравцов: предмет по основам защиты Родины затронет вопросы противодействия киберугрозам

По словам министра просвещения, в новом предмете усилен модуль, связанный с начальной военной подготовкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Информация о противодействии киберугрозам войдет в новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время своего визита в школу № 703 Петербурга.

"С 1 сентября во всех школах, начиная с 8 по 11 класс, час в неделю будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". <…> Этот урок комплексный, он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности, вопросы противодействия киберугрозам, различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, действия в различных техногенных катастрофах, а также бытовые вопросы", - сказал он.

По словам министра, в новом предмете усилен модуль, связанный с начальной военной подготовкой. Уже разработана программа предмета, готовится учебник, а также программа по оснащению кабинетов. "Мы все прекрасно понимаем, что задача этого предмета - воспитание патриотизма, чтобы в случае, если кто-то когда-то захочет посягнуть на наш суверенитет, на нашу культуру, на нашу страну, все могли понимать, что мы готовы к защите нашей Родины", - добавил он.

Министр просвещения РФ провел вместе с координатором петербургского филиала фонда "Защитники Отечества", участником специальной военной операции Андреем Гончаровым открытый урок в школе № 703 Московского района Петербурга, где они рассказали учащимся о важности нового предмета, а также приняли участие в мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами и другим занятиям, предусмотренным новым учебным курсом.

"Все закладывается в детстве - со школы и семьи, а также нужно, чтобы человек лично понимал, что такое Родина. По приглашению мы посещаем школы и другие учреждения, рассказываем на примерах о том, что происходит на фронте, и какие подвиги совершают наши ребята во имя того, чтобы нынешнее поколение детей спокойно могло учиться", - сказал Гончаров.

О предмете

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", куда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины".

Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Как сообщается в проекте приказа Минпросвещения, изменения в образовательные стандарты с учетом нового предмета планируется принять до 1 марта 2024 года.