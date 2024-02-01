1 февраля, 12:19

В Литве заявили, что получившие гражданство не угрожают нацбезопасности

В департаменте госбезопасности отметили, что оценены личности около 800 человек из числа тех, кому гражданство страны представили в виде исключения

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Лица, которым гражданство Литвы было предоставлено в порядке исключения, не несут угрозы национальной безопасности. К такому выводу пришел департамент госбезопасности, который провел персональную оценку каждого на фоне предложения МВД лишить гражданства балерину Илзе Лиепу, поддержавшую политический курс Кремля.

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"В рамках своих полномочий департамент оценил личность всех (их около 800 человек - прим. ТАСС), кому гражданство Литвы было предоставлено в порядке исключения, и сделал вывод о том, что они не представляют угрозы для национальной безопасности", - приводит комментарий департамента агентство BNS.

Выводы спецслужба передает МВД, по поручению которого провела проверку. Ее причиной стал вопрос с гражданством Литвы Илзы Лиепы. В ноябре 2023 года МВД направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить балерину гражданства, так как ее действия и публичные высказывания якобы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы.

Литовское гражданство балерина в порядке исключения получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ Лиепа сказала, что считает происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. Это вызвало неприятие со стороны литовских политиков. 

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