В Литве заявили, что получившие гражданство не угрожают нацбезопасности

В департаменте госбезопасности отметили, что оценены личности около 800 человек из числа тех, кому гражданство страны представили в виде исключения

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Лица, которым гражданство Литвы было предоставлено в порядке исключения, не несут угрозы национальной безопасности. К такому выводу пришел департамент госбезопасности, который провел персональную оценку каждого на фоне предложения МВД лишить гражданства балерину Илзе Лиепу, поддержавшую политический курс Кремля.

"В рамках своих полномочий департамент оценил личность всех (их около 800 человек - прим. ТАСС), кому гражданство Литвы было предоставлено в порядке исключения, и сделал вывод о том, что они не представляют угрозы для национальной безопасности", - приводит комментарий департамента агентство BNS.

Выводы спецслужба передает МВД, по поручению которого провела проверку. Ее причиной стал вопрос с гражданством Литвы Илзы Лиепы. В ноябре 2023 года МВД направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить балерину гражданства, так как ее действия и публичные высказывания якобы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы.

Литовское гражданство балерина в порядке исключения получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ Лиепа сказала, что считает происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. Это вызвало неприятие со стороны литовских политиков.