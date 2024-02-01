"Гранд сервис экспресс" увеличит количество поездов в Крым накануне майских праздников

Продажи стартуют 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Гранд сервис экспресс" увеличит количество поездов "Таврия" в Крым накануне майских праздников. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

"Накануне майских праздников компания "Гранд сервис экспресс" увеличит количество поездов "Таврия" в Крым. Продажи билетов на 1 мая откроются 2 февраля", - говорится в сообщении.

Так, с 23 апреля по 8 октября из Москвы в Симферополь будет ходить пять ежедневных поездов (сейчас четыре). К трем поездам из Москвы в Симферополь и одному поезду в Севастополь, который делает также остановку в Симферополе, прибавится еще один дополнительный поезд - 175/176 (первый рейс из Симферополя - 23 апреля, из Москвы - 25 апреля), отметили в компании.

С 27 апреля возобновляет движение ежедневный поезд 179/180 из Санкт-Петербурга в Евпаторию. В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения из Пскова в Евпаторию через Великий Новгород. Первый рейс беспересадочных вагонов будет осуществлен из Евпатории 27 мая, прибытие в Псков - 29 мая. Также с 28 апреля назначен сезонный поезд 585/586 Волгоград - Симферополь. Он будет ходить через день, отметил ж/д перевозчик.

"Другие сезонные поезда в Крым начнут ходить после майских праздников - из Смоленска (с вагонами беспересадочного сообщения из Белгорода), Нижнего Новгорода, Мурманска (с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска) и Челябинска; а также по маршруту Москва - Феодосия", - добавили в компании.

Также там напомнили, что с 1 марта поезд 173/174 Москва - Евпатория начнет курсировать по измененному маршруту, теперь он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же, вместо Казанского вокзала. Поезд 1 марта отправится из Евпатории, а 3 марта - из Москвы. Ранее в компании сообщали, что благодаря нововведениям периодичность курсирования поезда будет увеличена, он будет ходить ежедневно.