СМИ: израильские протестующие блокировали помощь для Газы в порту Ашдод

По информации The Times of Israel, демонстранты потребовали, чтобы помощь поступала в палестинский анклав при условии, что радикальное движение ХАМАС освободит 136 заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Десятки израильтян вышли на акцию протеста в порту Ашдод с целью прекратить поставки помощи в сектор Газа и блокировали выезд грузовиков с гуманитарными грузами. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, демонстранты потребовали, чтобы помощь поступала в палестинский анклав при условии, что радикальное движение ХАМАС освободит 136 заложников. По информации 12-го канала израильского ТВ, среди протестующих находится депутат Кнессета от ультраправого блока "Религиозный сионизм" Цви Суккот.

Ранее группы протестующих в течение шести дней блокировали проезд грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа у КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля с палестинским анклавом, а также проводили демонстрации у КПП "Ницана" на границе Израиля и Египта. 31 января израильская полиция задержала 18 человек, которые пытались выстроить "живую цепь" у "Керем-Шалома", препятствуя поставкам гуманитарной помощи в палестинский анклав.

28 января Армия обороны Израиля объявила о расширении закрытой военной зоны вокруг КПП "Керем-Шалом", 31 января - вокруг КПП "Ницана".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что израильские власти рассматривают предложение Лондона об открытии порта Ашдод для приема гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, однако для заключения соглашения потребуется "приложить много усилий". По словам Кэмерона, Израиль "несет ответственность за происходящее в Газе" и должен принять меры, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.