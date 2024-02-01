МИД РФ назвал освобождение соотечественников из Газы приоритетным в контактах с ХАМАС

По данным ведомства, работа над этим будет продолжена

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Освобождение удерживаемых в секторе Газа соотечественников является приоритетным вопросом для Москвы в контактах с ХАМАС, работа над этим будет продолжена, говорится в сообщении МИД РФ.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром, а также родными и близкими российского гражданина Александра Труфанова, удерживаемого в качестве заложника в Газе, рассказал об усилиях российской дипломатии по вызволению соотечественников.

"Заместителем главы МИД России было подчеркнуто, что российская дипломатия продолжит настойчиво добиваться выхода на свободу всех наших соотечественников, удерживаемых в палестинском анклаве. При этом было подтверждено, что этот особо значимый гуманитарный вопрос является для нас приоритетным в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также властями ряда стран Ближневосточного региона, в координации с которыми проводится соответствующая целенаправленная работа", - отметили в дипведомстве по итогам встречи.

Стороны обсудили также гуманитарные аспекты продолжающихся боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. "В контексте непрекращающегося вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, имеющего, среди прочего, ярко выраженный религиозный компонент, Богданов подчеркнул важность деликатного отношения к межнациональной проблематике и недопустимость высказываний и действий, способных нарушить межконфессиональное согласие в Российской Федерации", - указали в МИД РФ.

Родственники Труфанова в свою очередь выразили признательность российскому руководству за предпринятые энергичные шаги, увенчавшиеся их освобождением из плена, а также надежду на столь же результативные действия, которые помогут вернуться домой Александру.