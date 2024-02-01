В Хельсинки около 10 тыс. человек протестуют против планов кабмина по реформе рынка труда

Кабмин Финляндии ранее обнародовал законопроект по ограничению повышения зарплат в экспортных отраслях экономики

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек на Сенатской площади Хельсинки присоединились к протесту против планов правительства реформировать рынок труда. Об этом сообщила полиция города.

Профсоюзы Финляндии с 31 января по 2 февраля организовали забастовки в разных отраслях: от детских садов до промышленных предприятий. По информации профсоюзного объединения SAK, в манифестациях принимают участие около 300 тыс. человек.

Забастовки проводятся в знак протеста против реформы трудового законодательства. Власти в конце июня 2023 года приняли решение сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. С этой целью правительство представило новую программу развития. Кабмин 16 января обнародовал законопроект по ограничению повышения зарплат в экспортных отраслях экономики. Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу 1 декабря, а до 2027 года будут приняты законы, снижающие роль профсоюзов в стране.