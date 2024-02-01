Фальков заявил, что Россия находится на шестом месте в мире по числу иностранных студентов

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в российских вузах обучается более 355 тыс. граждан других стран

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия находится на шестом месте в мире по числу иностранных студентов. В российских вузах обучается более 355 тыс. граждан других стран. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Российская система высшего образования - одна из наиболее привлекательных в мире. Мы по количеству студентов на шестом месте и ставим себе задачу в ближайшее время войти в пятерку. Больше 355 тыс. иностранных студентов учится <...> вопреки ситуации с коронавирусом, вопреки всем геополитическим вызовам, вот этому турбулентному состоянию, в котором мир пребывает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Согласно подсчетам ТАСС, число иностранных студентов в вузах РФ за последние пять лет выросло более чем на 20%. Чаще всего в отечественные вузы поступают абитуриенты из Китая, Вьетнама, а также стран СНГ, Азии и Ближнего Востока.