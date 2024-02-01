В Коми снизился объем незаконных рубок леса на 85%

СЫКТЫВКАР, 1 февраля. /ТАСС/. Объем незаконных рубок леса уменьшился на 85% в Республике Коми в 2023 году благодаря космическому мониторингу. В 2024 году площадь дистанционного мониторинга использования лесов увеличится в Коми на 54%, до 7,1 млн га, сообщила пресс-служба филиала Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В первую очередь контроль из космоса проводится в тех лесничествах, где активно развито лесопользование, переработка древесины, а в предыдущие годы уже не раз выявлялись факты незаконной рубки. В результате такого наблюдения, объем незаконных рубок в Республике Коми в 2023 году снизился на 85% по сравнению с показателями 2022 года. Средний объем незаконно заготовленной древесины на 1 тыс. га мониторинга 2023 года составил 0,1 куб. м", - привела пресс-служба слова директора вологодского филиала Рослесинфорга "Севлеспроект" Григория Савельева.

В Республике Коми космический мониторинг лесов ведется с 2010 года. Благодаря снимкам из космоса специалисты оперативно получают информацию о нарушениях законодательства в наиболее проблемных лесничествах. Мониторинг позволяет оперативно получать достоверную информацию о состоянии лесов и хозяйственной деятельности на любой удаленной территории, что практически невозможно при наземных обследованиях.

В 2024 году площадь мониторинга увеличится в Коми на 54% и превысит 7,1 млн га. В зону контроля попадут 12 лесничеств. В прошлом году в результате мониторинга выявлено 52 нарушения лесного законодательства: семь случаев незаконной рубки, шесть административных правонарушений в лесу, нарушения порядка предоставления информации в ЛесЕГАИС.

Коми - один из крупных лесных регионов Северо-Западного федерального округа и России в целом. Общий запас древесины оценивается в 2,8 млрд куб. м, более 80% составляют ценные хвойные породы - ель и сосна. Общая расчетная лесосека составляет 33 млн куб. м, ежегодный объем лесозаготовки - около 9 млн куб. м.