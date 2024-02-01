Матвиенко заявила, что работа в Донбассе и Новороссии должна "давать зеленый свет" карьере

По словам председателя Совета Федерации, "нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Необходимо стимулировать специалистов для переезда в Новороссию и Донбасс, а запись в трудовой книжке о наличии стажа работы в этих регионах "должна давать зеленый свет" их карьере. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ.

"Нужно создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации в новые регионы. Это должно быть престижно, должно быть почетно. А запись в трудовой книжке "работал на Донбассе, в Новороссии" должна давать зеленый свет для всей последующей карьеры", - сказала спикер Совфеда.

Ключевой задачей на этом направлении, считает Матвиенко, должно стать решение вопроса с предоставлением служебного жилья для россиян, желающих переехать в новые регионы. "Чтобы можно было приглашать специалистов из других субъектов, нужно иметь возможность предоставить им жилье для работы в этих регионах. Думаю, что после вчерашнего заседания [у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии] такие поручения тоже будут даны", - отметила она.

По ее словам, серьезный акцент сделан на подготовке квалифицированных кадров для всех сфер жизни в этих регионах. "Очень важно, что в Мариуполе, в других городах открываются современные учебные заведения и высшего, и среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по высоким российским стандартам. И будут готовить. Будем обеспечивать всю необходимую поддержку учебным заведениям воссоединенных регионов", - добавила Матвиенко.