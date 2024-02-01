В Симферополе утвердили медаль к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков

Решение об утверждении медали принял депутатский корпус на внеочередной сессии горсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутатский корпус городского совета Симферополя утвердил памятную медаль в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в администрации Симферополя.

"В столице Крыма утвердили памятную медаль "80 лет освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков" <...>, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны", - говорится в распространенном сообщении.

В администрации уточнили, что решение об утверждении медали принял депутатский корпус на внеочередной сессии горсовета. На лицевой стороне памятной медали будет изображен танк - памятник освободителям Симферополя, а в нижней части - фрагмент Вечного огня - пятиконечная звезда, в центре которой горит огонь.

На оборотной стороне в центре расположится надпись: "80 лет освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 2024 г.".