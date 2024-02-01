Под Якутском открыли крупнейший в республике мусорный полигон

До конца 2026 года также построят мощности по обработке и утилизации отходов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полигон по размещению отходов годовой мощностью 131,9 тыс. тонн запустили в работу под Якутском. До конца 2026 года также построят мощности по обработке и утилизации отходов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Полигон в Якутске стал крупнейшим в республике, его мощность составляет 131,9 тыс. тонн в год. Он спроектирован с учетом современных природоохранных требований и климатических особенностей региона. С целью снижения доли твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на захоронение, в Якутии строится комплексный объект мощностью по обработке ТКО 150 тысяч тонн в год, с отбором полезных фракций до 16% от входящего потока, и утилизации 30 тысяч тонн в год. Совершенствование инфраструктуры в регионах направлено на снижение захоронения отходов и формирование экономики замкнутого цикла на территории всей страны", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

С учетом сложных климатических и геологических условий строительства общая стоимость капитальных затрат на создание полигона составила порядка 4 млрд рублей.

"До конца 2026 года регион на данном объекте размещения также планируется ввод мощностей по обработке и утилизации отходов, что позволит уменьшить количество ТКО, направляемых на захоронение, и внесет положительный вклад в улучшение экологической обстановки для жителей Якутска и близлежащих населенных пунктов", - добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение.