1 февраля, 12:19,
обновлено 1 февраля, 12:28

Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд"

Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Орденом будут награждаться граждане страны за большие заслуги в трудовой деятельности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды - ордена "За доблестный труд". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Учредить орден "За доблестный труд", - говорится в указе.

Из него следует, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ. 

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