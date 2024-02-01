Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд"

Орденом будут награждаться граждане страны за большие заслуги в трудовой деятельности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды - ордена "За доблестный труд". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Учредить орден "За доблестный труд", - говорится в указе.

Из него следует, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.