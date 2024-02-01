TikTok убирает музыку артистов UMG из видео пользователей после срыва лицензионной сделки

Теперь звук на видеозаписях пользователей с песнями, которые принадлежат Universal Music Group, заглушается

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok начала отключать музыку артистов Universal Music Group (UMG), одного из крупнейших в мире музыкальных лейблов, после того как стороны не смогли договориться о продлении лицензионного соглашения. Срок его действия истек 31 января, сообщило агентство Bloomberg.

Теперь звук на видеозаписях пользователей с песнями, которые принадлежат UMG, заглушается, а владельцам аккаунтов предлагается выбрать другую музыку для своего контента. Пользователям TikTok, число которых превысило 1 млрд, теперь придется искать альтернативу популярным исполнителям, поясняет агентство.

Медиахолдинг в своем письме ранее высказывал жалобы "касательно вопроса компенсации артистам и авторам песен". Соцсеть якобы в ходе переговоров предложила артистам и авторам песен "значительно меньше того, что платят [исполнителям] аналогичные крупные социальные платформы". При этом, по данным UMG, на долю TikTok приходится всего 1% общего дохода лейбла.