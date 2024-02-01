Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум "Россия"

Президент выступит на съезде "Движения первых"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четвертый раз посещает выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

Как ожидается, он осмотрит некоторые павильоны. В частности, президент уже посетил павильон Сбера. Кроме того, Путин выступит на съезде Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Глава государства проведет по видеосвязи совещание по этой теме.

В предыдущий раз Путин приезжал на выставку-форум "Россия" в начале прошлой недели, когда в рамках Всероссийского семейного форума "Родные - любимые" проходила торжественная церемония открытия Года семьи.

Еще два раза президент был на ВДНХ в конце 2023 года. Так, в середине декабря он выступал с речью на съезде "Единой России", а за несколько недель до этого вручал премию "Волонтер года".

Тогда же Путин осматривал различные павильоны. В частности, он увидел экспозицию "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей", побывал в павильоне Минпромторга "Сделано НАМИ", инсталляции в котором рассказывают об успехах российской промышленности, а также в "Атоме", посвященном истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Международная выставка-форум "Россия" - первое событие такого масштаба с советских времен. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.