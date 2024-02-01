Матвиенко заявила, что РФ добьется всех целей в ходе возрождения Донбасса и Новороссии

Спикер Совфеда отметила, что комплексная программа развития регионов уже приносит результаты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия добьется всех поставленных целей на пути возрождения Донбасса и Новороссии, комплексная программа развития регионов уже приносит результаты. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета при верхней палате по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ.

"Программа (комплексная программа развития исторических регионов - прим. ТАСС) уже доказала свою состоятельность, приносит зримые результаты по возрождению Донбасса и Новороссии. Я хочу заверить и вас, коллеги, прежде всего хочется, чтобы нас услышали жители воссоединенных регионов, что мы обязательно добьемся достижения всех поставленных целей", - отметила политик.

Она добавила, что в настоящее время вся Россия объединилась, "всем миром помогает Донбассу и Новороссии вернуться к благополучной и мирной жизни". "Уже активно строятся современные медицинские центры, школы, другие социальные объекты, дороги, всего не буду перечислять. В то же время все мы понимаем, что это только первые шаги, задач впереди очень много", - резюмировала спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого, подчеркнул глава государства, запущена комплексная программа развития исторических регионов. В ней около 300 мероприятий, которые увязаны с конкретными целевыми показателями по направлениям: экономика и инфраструктура, здравоохранение и образование, культура и спорт.