Жителя Волгоградской области оштрафовали на 1 тыс. рублей за флаг ЛГБТ в соцсетях

По информации пресс-службы судов региона, мужчина пояснил, что разместил данную символику "по глупости"

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в городе Волжском Волгоградской области назначил штраф в одну тысячу рублей местному жителю за распространение в соцсетях символики движения ЛГБТ, признанного экстремистской и запрещенной организацией в России. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Артем П. на своей странице в социальной сети разместил символику (флаг) экстремистского движения "Международное общественное движение ЛГБТ" и хранил в целях массового распространения. <…> За совершение указанного правонарушения постановлением Волжского городского суда П. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся, пояснив, что разместил данную символику "по глупости".

Ранее суд Волгограда оштрафовал 20-летнего местного жителя за размещение в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.