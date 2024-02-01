АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о переводе средств на Украину

Писательница ранее призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", - сказали в пресс-службе.

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, а убийство его дочери Дарьи и "уничтожение других пропагандистов" осуждать не стала.

Улицкая - автор романов-бестселлеров "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Лестница Якова", а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей. Лауреат премий "Русский Букер", "Книга года", "Большая книга", Австрийской государственной премии по европейской литературе, международной премии "Форментор" и других. Кавалер французских орденов Академических пальм и Искусств и литературы, офицер французского ордена Почетного легиона. Книги Людмилы Улицкой - романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза и другие - выходят в АСТ с 2011 года.

В декабре 2023 года АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова после их антироссийских высказываний, вызвавший общественный резонанс.