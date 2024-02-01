Дума вернула соцдоплаты к пенсиям во время работы в студотрядах

Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, в 2023 году через студотряды трудоустроили около 225 тыс. человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает право студентов на социальную доплату к пенсии в период их работы в трудотрядах во время каникул.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов фракции "Единая Россия" в июне 2023 года, в первом чтении депутаты приняли его в декабре. Поправками дополняется закон "О государственной социальной помощи".

Новые нормы сохраняют социальную доплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности для студентов очной формы обучения в период получения ими выплат за работу в студенческом отряде. Речь идет о работе в студотрядах по трудовым договорам во время каникул. Как отмечали авторы инициативы, с начала 2023 года была приостановлена действовавшая ранее норма о выплате социальной доплаты к пенсии для таких студентов в период их работы в трудотрядах.

Как подчеркнул один из авторов инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, в 2023 году через студотряды было трудоустроено порядка 225 тыс. человек. "В 2024 году планируется трудоустроить 400 тыс. человек", - подчеркнул он.

Киселев добавил, что с 2023 года в РФ уже действует норма, согласно которой при трудоустройстве через центры занятости все соцдоплаты по инвалидности или по потере кормильца у студентов сохранялись. "Теперь такая возможность есть у молодых людей, которые идут работать в составе студотрядов", - отметил он.