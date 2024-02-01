Троллейбусный маршрут Чебоксары - Новочебоксарск откроют после поставок транспорта

Сообщение между городами было закрыто в пандемию

ЧЕБОКСАРЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Закрытое в пандемию троллейбусное сообщение между Чебоксарами и Новочебоксарском, которое планировали открыть в январе 2024 года, возобновится во втором квартале. Троллейбусы запустят позже из-за переноса поставки транспорта, сообщили ТАСС в Минтрансе Чувашии.

Троллейбусный маршрут Чебоксары - Новочебоксарск был открыт в январе 2020 года, но в конце марта того же года его отменили из-за пандемии и убыточности перевозок.

"В 2023 году заключен контракт на приобретение за счет средств республиканского бюджета 21 троллейбуса, которые планировали запустить в январе 2024 года на маршрут Чебоксары - Новочебоксарск. Поставка троллейбусов перенесена на I квартал 2024 года <...> из-за исполнения заводом-производителем гособоронзаказа. Троллейбусное сообщение между городами возобновится во втором квартале", - поясняют в министерстве.

Отмечается, что Чебоксары и Новочебоксарск свяжут три троллейбусных маршрута, которые будут открываться поочередно по мере поставок транспорта. Ожидается, что первый рейс электротранспорта будет сделан по маршруту номер 62 Новочебоксарск (микрорайон Иваново) - Чебоксары (ЧПО им. В.И. Чапаева).

В минтрансе республики отмечают, что в регион уже прибыли первые семь новых троллейбусов "Горожанин". Всего в течение 2024 года в Чувашии ожидается поставка 153 троллейбусов. "Помимо обслуживания межмуниципального маршрута, часть троллейбусов будет работать на новых маршрутах в Новочебоксарске, часть направят на обновление подвижного состава нашего подведомственного учреждения - государственного унитарного предприятия "Чувашское транспортное управление", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса Чувашии Максима Петрова.