Томск стал столицей акции "Тотальный диктант" в 2024 году

Текст акции посвящен дневникам как литературному жанру

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Томск выбрали столицей просветительской акции "Тотальный диктант" в 2024 году, туда приедет автор текста, писательница Анна Матвеева для прочтения диктанта, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В Новосибирске назвали новую столицу Тотального диктанта - 2024. Главным городом акции в этом году по итогам голосования стал Томск", - сообщили в пресс-службе.

На звание столицы претендовали пять городов, однако отбор координаторов прошли три - Омск, Томск и Челябинск. В жюри вошли директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, автор текста Матвеева, и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга, учредитель фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов, координатор акции в Нижнем Тагиле, столице акции "Тотальный диктант - 2023" Елена Сухих.

Помимо главной площадки акции, куда Матвеева приедет прочитать текст, в "столичном" городе будет организована студия онлайн-марафона в день проведения акции 20 апреля 2024 года. Ранее столицами были выбраны Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023).

Матвеева поделилась с журналистами, что не уверена, что смогла бы написать свой текст для акции на отлично. "Мне кажется, идеальный Тотальный диктант должен быть написан специально для акции. Я писала своим собственным стилем, на меня никто не давил, не требовал определенного количества орфограмм, сложных предложений. Я не уверена, что написала бы его на пять, потому что одно дело - это текст, который ты пишешь, а совсем другое, когда ты пишешь его под диктовку", - сказала она.

Беляков сообщил ТАСС, что текст акции посвящен дневникам как литературному жанру, как явлению, как процессу, а также людям, которые ведут дневники и тому, зачем они это делают.

Об акции

Акция "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Матвеева стала автором текста для акции "Тотальный диктант", которая состоится 20 апреля 2024 года.