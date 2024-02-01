Путин разрешил награждать орденами трудовые коллективы

Согласно соответствующему указу, награжденные организации получат право размещать изображение ордена рядом со своим логотипом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Коллективы предприятий, организаций и учреждений могут награждаться орденами, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее единственной госнаградой, к награждению которой могли быть представлены трудовые коллективы, был почетный знак "За успехи в труде".

Теперь, отмечается в указе, коллективы также могут быть представлены к награждению орденами Гагарина, "За доблестный труд", Александра Невского, "За морские заслуги", Почета, Пирогова, "За заслуги в культуре и искусстве". Награжденные организации получат право размещать изображение ордена рядом со своим логотипом.

Решение о награждении принимает президент России по согласованному с правительством представлению глав ведомств и регионов, а также руководителей Росатома, Роскосмоса и Ростеха.

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