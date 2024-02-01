В ФССП заявили о приостановке взысканий с участников СВО на 60 млрд рублей

Директор службы Дмитрий Аристов отметил, что приостановлены более 600 тыс. исполнительных производств

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские судебные приставы приостановили свыше 600 тыс. исполнительных производств в отношении граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на общую сумму более 60 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор ФССП России Дмитрий Аристов.

"Нами приостановлено взыскание практически по 600 тыс. исполнительных производств на общую сумму более 60 млрд рублей", - отметил Аристов.

Он напомнил, что исполнительное производство по взысканию долгов может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством. Не могут приостанавливаться взыскания алиментов или возмещения причиненного вреда.