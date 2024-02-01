СМИ: в Афинах полиция применила против студентов слезоточивый газ и светошумовые гранаты

По информации ERT-news, небольшая группа учащихся напала на полицейских во время студенческого митинга против намерения греческого правительства разрешить частные университеты

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция применила против студентов на центральной афинской площади Синтагма слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его данным, сотни студентов прошли маршем от здания ректората Афинского университета до здания парламента Греции на площади Синтагма. От них отделилась небольшая группа учащихся, которая напала на полицейских. Спецназ в ответ применил слезоточивый газ и светошумовые гранаты и рассеял участников манифестации, которые вернулись к университетскому зданию.

Перед этим у здания ректората прошел массовый митинг студентов против намерения греческого правительства разрешить частные университеты. Сотни студентов в очередной раз собрались у здания ректората Афинского университета, развернули транспаранты с лозунгами: "Нет частным вузам!", "Только бесплатное образование!", "Только дипломы госуниверситетов!", "Никакого вмешательства полиции в захваты учебных заведений". Митинги прошли также в Салониках и других городах страны. О каких-либо инцидентах там не сообщалось.

Одна из студенток по имени Мария рассказала ТАСС, что ходит на такие митинги уже четыре недели. "Правительство готовит законопроект, который нарушает конституцию страны, разрешающую только государственные высшие учебные заведения, поэтому мы вышли с протестом на улицу, чтобы этот законопроект никогда не был представлен в парламент. Мы боремся за значительное улучшение государственного финансирования госвузов", - сказала она.

Федерация работников среднего образования и Федерация преподавателей Греции объявили о кратких забастовках, чтобы их члены тоже смогли принять участие в митингах. Как заявили в совете Федерации работников среднего образования, они "поддерживают государственный характер университетов и призывают всех массово участвовать в акциях студентов в защиту государственных вузов".

В Конституции Греции написано, что все греки имеют право на бесплатное образование на всех ступенях в государственных учебных заведениях. Высшее образование предоставляется исключительно учебными заведениями, имеющими статус юридических лиц публичного права и полностью самоуправляемыми. Эти учебные заведения находятся под надзором государства, имеют право на финансовую поддержку с его стороны и функционируют на основе законов об этих заведениях, говорится в документе.

Захват учебных заведений

По сообщению греческого телеканала ERT-news, для оказания давления на власти студенты захватили примерно 150 помещений факультетов госвузов из 433, которые имеются в стране. Из-за этого правительство приняло решение о проведении университетских экзаменов в онлайн-формате. С этим решением согласились в Афинском университете, Экономическом университете, Афинском национальном техническом университете, Критском университете и Техническом университете Крита, а также в университетах Пирея и Западной Аттики. Университет Патр еще не принял решения на этот счет.

Митинги прошли также в Салониках и других городах страны.

Как ожидается, уже на следующей неделе правительство вынесет на общественное обсуждение законопроект, разрешающий создавать в Греции негосударственные университеты и филиалы иностранных учебных заведений, документы об окончании которых будут приравниваться к дипломам государственных вузов.