Глава ЛНР попросил СФ помочь с переподготовкой преподавателей вузов и школ

По словам Леонида Пасечника, выпускники региона "не справляются с поставленными задачами при поступлении на службу"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) испытывает дефицит преподавателей вузов и школ, сообщил на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации глава ЛНР Леонид Пасечник, попросив помочь в организации переподготовки кадров в других регионах России.

"Преподавательский состав в вузах требует переподготовки с учетом вхождения республики в состав России. Стажировки в других регионах. В настоящее время научные кадры в вузах республики не обладают актуальной информацией о характере работы в государственных и муниципальных органах, необходимых выпускникам знаниях и умениях. В связи с этим страдает качество подготовки специалистов. Выпускники не справляются с поставленными задачами при поступлении на службу, что приводит к текучести кадров", - сказал Пасечник.

Он отметил, что "это очень серьезная проблема" и обратился с просьбой о помощи и поддержке, "чтобы организовать обмен опытом, возможно, переобучение в плане повышения квалификации нашего преподавательского состава, чтобы они могли правильно обучать наших студентов, которые молодыми специалистами, придя в государственные органы власти и управления Российской Федерации, четко знали законодательство и все иные нормативно-правовые акты".

Глава ЛНР добавил, что сложным вопросом для республики является дефицит школьных учителей. "Особенно это касается учителей на освобожденных территориях, это учителя русского языка, русской литературы, истории, обществознания и так далее. Эти предметы, обозначенные мной, за период нахождения нашей территории под управлением украинских властей не преподавались. А если и преподавались, то преподавались абсолютно неправильно, история была перевернута, мы все об этом знаем", - рассказал Пасечник, предложив командировать 50-100 квалифицированных учителей на освобожденные территории ЛНР.