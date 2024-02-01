Медведев заявил об укреплении позиции РПЦ, несмотря на сложную окружающую обстановку

По словам зампреда Совбеза, 15 лет предстоятельского служения патриарха Кирилла "ознаменовались очень сильным и эффективным укреплением позиций Русской православной церкви"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Позиции Русской православной церкви (РПЦ) укрепились вопреки сложной окружающей обстановке, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Все 15 лет вашего предстоятельского служения действительно ознаменовались очень сильным и эффективным укреплением позиций Русской православной церкви, несмотря на весьма сложную окружающую обстановку", - обратился Медведев к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Заместитель председателя Совбеза встретился с патриархом, чтобы поздравить его с годовщиной интронизации. Сообщение об этом Медведев разместил на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы прошли все вместе такой сложный, но такой важный путь, который сегодня завершился действительно созданием уникальных, абсолютно демократических, вписывающихся в любую самую демократическую систему и одновременно основанную на наших национальных традициях, близких нашему сердцу, отношений церкви и государства", - отметил патриарх Кирилл.