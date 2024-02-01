Медведев заявил, что проиндексированный маткапитал при помощи ЕР получают 1,3 млн семей

По словам председателя партии, удалось добиться увеличения пенсии и заработной платы для более чем 13 млн работников бюджетной сферы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Проиндексированный материнский капитал при содействии партии "Единая Россия" получают 1 млн 300 тыс. семей. Об этом зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил на заседании программной комиссии, посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

"В рамках народной программы мы продолжаем совершенствовать меры социальной поддержки. При содействии партии свыше миллиона семей, а если говорить более точно - 1 млн 300 тыс. - получают проиндексированный материнский капитал и выплату при рождении детей", - сказал Медведев.

По его словам, "Единая Россия" также добилась увеличения пенсии и заработной платы для более чем 13 млн работников бюджетной сферы, а свыше 11 млн инвалидов и людей с ограничениями трудоспособности получили право на повышенные социальные выплаты. "Конечно, нужно сделать все, чтобы они были обеспечены всем необходимым по самым высоким стандартам, настолько, насколько это сейчас возможно", - подчеркнул Медведев.