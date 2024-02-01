Медведев сообщил о росте расходов на соцполитику на 7,7%

Председатель "Единой России" отметил, что партия содействовала увеличению финансирования молодых ученых с помощью грантов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расходы на социальную политику в 2024 году в России увеличились на 7,7%. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии, посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

"В целом рост расходов на социальную политику в этом году составляет 7,7%. Я уверен, это будет напрямую способствовать достижению целей нашего главного партийного документа", - сказал он.

Медведев обратил внимание, что реализация программы строительства школ позволила создать около 800 тыс. новых мест. "Благодаря аналогичным программам в детских садах создано 245 тыс. новых мест. Эта работа будет обязательно продолжена", - заверил он.

Медведев также отметил, что партия содействовала увеличению финансирования молодых ученых с помощью грантов. "Стартовал и реализуется партийный проект "Менделеевская карта". Его участниками стали более 7 тыс. молодых ученых, аспирантов, студентов, школьников. Им доступны скидки и другие преференции от партнеров проекта. В их число по поручению президента РФ будут включены и научные центры, и высшие учебные заведения, и учреждения культуры", - добавил он.