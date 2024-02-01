В Кировской области доля федеральных дорог в хорошем состоянии достигнет 87% к 2027 году

По данным правительства области, в мае 2024 года специалисты начнут ремонт трассы Р-243 от поселка Вахруши до Слободского

КИРОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Доля федеральных дорог в границах Кировской области в нормативном состоянии достигнет 87% к 2027 году, что выше установленного норматива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Ожидается, что к 1 января 2027 года количество федеральных дорог в границах Кировской области в нормативном состоянии достигнет 87%, что выше установленного норматива (85%)", - говорится в сообщении по итогам встречи начальника управления Росавтодора "Прикамье" Анатолия Дашкевича с губернатором региона Александром Соколовым.

По данным ведомства, в мае этого года специалисты начнут ремонт федеральной трассы Р-243 от поселка Вахруши до Слободского. Ранее на состояние участка дороги поступало большое количество жалоб. Полностью участок от Кирова до Слободского отремонтируют в 20242025 годах. Кроме того, запланированы работы по капитальному ремонту 15 км подъезда к Кирову в районе поста ГИБДД со стороны Гирсово с расширением до четырех полос и установкой освещения.

В 2024 году в Кировской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 109 км дорог и привести в нормативное состояние пять мостов протяженностью более 1 тыс. погонных м. Будут начаты работы по реконструкции участка дороги на север Вазюк - Опарино протяженностью 25,46 км. Также начнется строительство мостового перехода через реку Чепцу и строительство тоннеля в Нововятском районе Кирова.

В 2023 году власти Кировской области разработали программу развития дорожной отрасли до 2027 года. Она предусматривает увеличение доли региональных дорог в нормативном состоянии в 1,5 раза, строительство путепровода под Транссибирской магистралью, объездной дороги в Кирове и развитие транспортной инфраструктуры северо-западных районов области.