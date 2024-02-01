Орден Александра Невского могут присуждать посмертно

Его вручают за отличия, проявленные при выполнении боевых задач

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому орден Александра Невского теперь может присуждаться посмертно за отличия, проявленные при выполнении боевых задач. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положению о государственных наградах РФ, ранее посмертно могло быть присвоено звание Героя России, также посмертно награждали орденом Святого Георгия, орденом "За заслуги перед Отечеством" с мечами, орденом Суворова, орденом Ушакова, орденом Жукова, орденом Кутузова, орденом Нахимова, а также орденом Мужества и другими наградами.

Теперь военнослужащим и гражданам, внесшим вклад в укрепление обороноспособности страны, орден Александра Невского может быть присужден посмертно. "Награждение орденом Александра Невского за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно", - говорится в указе.

Также к награде могут быть представлены военнослужащие за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях, объединения Вооруженных сил РФ и национальной гвардии, соединения и воинские части. За высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала России могут быть награждены коллективы предприятий, организаций и учреждений.

Также вносятся изменения и в описание знака. К ордену военнослужащих присоединятся два перекрещенных золотых меча. На знаке ордена они будут располагаться под крестом, а их острия должны быть направлены вверх.