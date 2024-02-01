Двухметровый Чебурашка и "Молодежное" меню: как Сочи и Сириус готовят к фестивалю молодежи

Заявки на участие в фестивале прислали 300 тыс. человек

СИРИУС /федеральная территория/, 1 февраля. /ТАСС/. Власти города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус в преддверии Всемирного фестиваля молодежи украшают улицы и готовят волонтеров, а рестораторы адаптируют меню.

По словам президента РФ Владимира Путина, заявки на участие в фестивале прислали 300 тыс. человек. ТАСС выяснил, как меняются Сириус и Сочи в ожидании ВФМ-2024.

Город для молодежи

Власти Сочи начали украшать улицы символикой фестиваля - от флагов до световых конструкций и брендированных автобусов. В парках, скверах и на набережных появляются дополнительные клумбы и вазоны с цветами, а на 35 городских медиаэкранах транслируют информационные ролики-открытки, рассказали в администрации города.

Парк Фрунзе в Хостинском районе украшает двухметровая фигура Чебурашки, который стал талисманом ВФМ-2024. "Фигура изготовлена из металла, его "шубка" - из искусственной травы. В лапках персонажа большой апельсин", - рассказал ТАСС начальник отдела благоустройства и санитарного содержания районной администрации Евгений Полторан.

На федеральной территории Сириус, где будут разворачиваться основные события фестиваля, появилось несколько новых объектов, в том числе двухкилометровая набережная, которая тянется от пешеходного моста, соединяющего Сириус с Адлером, до Голубой улицы. Здесь установили новое освещение, арт-объекты, устроили локации для отдыха.

Основными местами притяжения туристов стали два новых амфитеатра. "В одном из уютных амфитеатров - на улице Голубая - есть возможность наблюдать за посадкой и взлетом самолетов и электронным табло. Вторая локация - в устье реки Мзымта, где тоже созданы комфортные места для отдыха и релаксации, можно любоваться закатом на черноморском побережье", - рассказали в пресс-службе федеральной территории.

Главными цветами в Сириусе стали оранжевый, зеленый и желтый - официальные цвета Всемирного фестиваля молодежи. В них "переоделись", в частности, пешеходные "Радужные мосты", ведущие от железнодорожной станции Имеретинский курорт к Медальной площади. Раньше они были окрашены в цвета олимпийских колец.

Подготовка отелей

Гостиницы Сириуса и Сочи готовятся принять большое количество гостей, и в некоторых уже зарезервированы все места. "Номерной фонд нашего гостиничного комплекса - более 4,6 тыс. номеров, и на период проведения фестиваля молодежи весь он будет занят", - сказали ТАСС в пресс-службе сети отелей Sirius Hotels.

Перед гостиницами стоит задача одномоментно разместить множество гостей и при этом защитить их от возможных вспышек ковида. Персонал (а он в дни фестиваля будет увеличен) проходит иммунизацию, при входе в отели устанавливают бесконтактные термометры, выделяются специальные помещения для изолированного проживания и лечения заболевших. Расширяется и другая инфраструктура - к ВФМ-2024 вводятся ускоренные процедуры регистрации, открываются дополнительные мобильные точки продаж сим-карт и обмена валюты.

Специальное меню

К фестивалю на федеральной территории будут открыты дополнительные точки питания. Меню готовят в соответствии с рекомендациями оргкомитета, одно из требований - два языка и обязательное указание КБЖУ (калорийность, белки, жиры и углеводы) и состава блюда, рассказали в Sirius Hotels.

В сети ресторанов "Лаверна" разработали коллекцию десертов в цветах ВФМ-2024. "Наши кондитеры постарались с десертами в оранжевом, зеленом и желтом цветах. Макароны, панна-котта, всевозможные муссы - все это из местных ягод и фруктов. И, что очень важно, будет продаваться нашим гостям по себестоимости", - сообщила ТАСС управляющая рестораном Кристина Игнатенко.

В ресторане "Федина дача" для участников и гостей фестиваля подготовили комплексный обед "Молодежный" на основе местных морепродуктов и овощей. Кроме того, в меню будут перепела, это отсылка к истории ресторана. "В 1961 году здесь снимали сцену культовой кинокомедии "Бриллиантовая рука", <...> поэтому у нас в меню теперь всегда есть дичь", - пояснила управляющая Юлия Гладун.

Волонтеры

Встречать делегации и почетных гостей фестиваля предстоит в общей сложности 4 тыс. волонтеров из разных регионов России. Сейчас они проходят активную подготовку.

"Первый этап подготовки волонтеров в Сочи завершится 3 февраля, наш город ведет подготовку 500 волонтеров. Из них 350 молодых людей набирает Сочинский госуниверситет, ребята будут работать по программе оргкомитета фестиваля. Остальные волонтеры будут работать в аэропорту и на железнодорожном вокзале Адлера для встреч участников и гостей и размещения их <...> в гостиницах", - сказала ТАСС замначальника отдела по реализации молодежных проектов и программ городского управления молодежной политики Анна Жигулева.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Принять участие в нем смогут также дети с 14 лет в рамках трека "Движения первых".

С 10 по 17 марта проведут региональную программу фестиваля, в рамках которой участники посетят 30 городов России.