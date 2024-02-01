В России штрафы ГИБДД будет автоматизированно взыскивать один отдел приставов

Директор ФССП Дмитрий Аристов отметил, что более 300 кредитных организаций ведут взаимодействие со службой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Штрафы ГИБДД с водителей по всей России будет взыскивать один отдел приставов через автоматизированные программы. Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов на встрече с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в настоящее время приставы в электронном виде получают весь массив постановлений по штрафам ГИБДД в центральном аппарате и направляют на исполнение в территориальные органы. "Это имело смысл когда у нас не было полного взаимодействия с кредитными организациями. Сейчас уже более 300 кредитных организаций ведут с нами взаимодействие и теперь нам нет никакого смысла рассылать эти штрафы на территории", - рассказал Аристов. Так, за 2023 год было 22 млн постановлений или почти каждое третье исполнительное производство.

В новом Главном межрегиональном управлении ФССП создан отдел централизованного электронного исполнения штрафов. "Его работа будет отличаться только тем, что весь объем штрафов, вынесенных в электронном виде, будет поступать к ним и они будут рассылать запросы о счетах в банке, и при нахождении денежных средств обращать на них взыскание", - пояснил Аристов.

Эффективность взыскания штрафов

Новый отдел начал работу в 2023 году в пилотном режиме, чтобы оценить его эффективность. "Если общая эффективность взыскания штрафов ГИБДД в год составляет около 50%, а за два года (срок, в течение которого может взыскиваться штраф) - 75%, то только за год этот отдел выдал нам эффективность 84% (в пилотном проекте было исполнено 18 тыс. постановлений о штрафах ГИБДД)", - заметил глава ФССП.

Более низкие показатели территориальных отделов связаны с тем, что они занимаются всеми видами исполнительных производств и на все времени не хватает.

Кроме того, напомнил он, с 2023 года изменения в законодательстве позволили службе осуществлять деятельность без участия должностного лица - от имени службы в целом, автоматически возбуждая исполнительные производства. "Поступило в день, допустим, 100 тыс. штрафов, автоматически машина возбуждает исполнительное производство, автоматически рассылает запросы в банки, при получении положительного ответа из банка автоматически формирует платежный документ и после подписи направляет в банки для обращения взыскания. После взыскания, при соответствии суммы взыскания сумме долга, автоматически выносит постановление об окончании исполнительного производства и снятии всех ограничений", - описал новую модель взыскания штрафов глава ФССП. По его словам, на треть эта функция уже реализована - возбуждение и окончание производства уже происходят в автоматическом режиме. "В этом году мы закончим всю остальную цепочку (действий, которые будут выполняться в автоматическом режиме)", - сказал он.

По словам Аристова, в конце 2024 года и начале 2025 года ФССП начнет переводить в этот отдел исполнение миллионов невыплаченных штрафов. Он напомнил, что при взыскании штрафа в размере до 3 тыс. рублей приставы вправе лишь списывать средства, обращение взыскания на иное имущество при таких суммах долга не предусмотрено. Перевод взыскания штрафов в один отдел позволит освободить приставов от лишней технической работы и позволит уделять больше времени другим видам производств, где требуется непосредственное общение с должниками.