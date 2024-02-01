В Херсонской области создадут министерство семьи

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что приоритетом в работе нового ведомства станет начисление и выплата пособий, а также другие меры по финансовой поддержке семей

ГЕНИЧЕСК, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство семьи создадут в 2024 году в Херсонской области, оно будет отвечать за всестороннюю поддержку местных семей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"В год семьи у нас в Херсонской области будет создано специальное Министерство семьи. Новая структура сконцентрируется на решении важных задач, связанных с поддержкой и защитой семей в обществе, включая материальную помощь, социальные услуги, образование и здравоохранение", - написал он.

Сальдо уточнил, что приоритетом в работе нового министерства станет начисление и выплата пособий и другие меры по финансовой поддержке семей. Также Минсемьи займется просветительской деятельностью о важности семейных ценностей, поддержкой родительства, консультационной помощью, пропагандой здорового образа жизни, обеспечением доступа семей к медицинским услугам.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.