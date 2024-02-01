В Сочи планируют увеличить длину пляжей почти в два раза до 2044 года

Согласно Генплану под новые пляжи предусмотрено 30 км, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Протяженность пляжей в Сочи планируют увеличить более чем на 70% согласно Генплану развития города до 2044 года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

"Генпланом предусмотрено 30 км под новые пляжи. По программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2040 года предусмотрено 230 мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности Сочи, в том числе развитие велосипедных маршрутов протяженностью 25,3 км", - сообщили в пресс-службе.

В Горном кластере Сочи реализуется масштабный проект строительства и благоустройства нового вело-пешеходного маршрута с зонами отдыха, который соединит поселок городского типа Красная Поляна со всеми тремя горнолыжными курортами Сочи: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна". Первый участок данного маршрута протяженностью 1,5 км уже открыли в декабре 2023 года, второй участок протяженностью 4,5 км будет открыт в феврале 2024 года. Также ведется проектирование третьего участка в 1,5 км, который будет вести к железнодорожному вокзалу "Роза Хутор". Таким образом вело-пешеходный маршрут "Краснополянский терренкур" соединит все главные объекты горного кластера Сочи.

Также в мэрии добавили, что жителями города поддерживается еще один флагманский проект для Сочи - объединение горнолыжных курортов с поселком и железнодорожной станцией сетью канатных дорог.

Генеральный план Сочи был утвержден Городским Собранием города-курорта в конце декабря 2023 года. Разработка нового генплана была обусловлена необходимостью борьбы с хаотичной и незаконной застройкой города в постолимпийские годы, когда в город активно начали переезжать жить люди из других регионов России, начался резкий подъем численности населения, что вызвало нехватку социальной инфраструктуры. В период разработки генплана в городе было полностью запрещено точечное строительство. Возведение многоквартирных домов возможно только в рамках проектов комплексного развития территорий, предусматривающих школы и детсады.

В Сочи в 2024 году отмечают 10-летие со дня проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Во время подготовки к проведению Игр и в постолимпийский период Сочи стал развиваться как современный экологичный курорт. В Сочи активно ведется обустройство экологичных веломаршрутов и обустройство новых пляжей. Так, за 10 лет с момента проведения Олимпийских игр в Сочи, количество благоустроенных пляжей возросло с 87 в 2014 году до 170 в 2024 году, сейчас это 41 км благоустроенной береговой линии. Протяженность экотроп и маршрутов возросла 60 км в 2014 году до 150 в 2024.

О туризме в Сочи

Турпоток в Сочи в 2023 году возрос почти на 6% по сравнению с предыдущим годом, курорты приняли 7,6 млн отдыхающих, что является историческим максимумом. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. На Сочи приходится 40% всего турпотока в Краснодарский край.