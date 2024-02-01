Путин заявил, что в "Движении первых" состоит уже почти 5 млн ребят

Президент отметил, что в мероприятиях движения приняли участие 7 млн человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" объединяет уже около 5 млн ребят, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Я сердечно приветствую всех участников съезда "Движение первых", всех гостей. Это огромный отряд. 3 тыс. человек приехали в Москву. А всего в "Движении первых" за короткий срок уже 4,7 - почти 5 млн человек", - сказал он, выступая на церемонии закрытия съезда.

Глава государства обратил внимание, что в мероприятиях движения уже приняли участие 7 млн человек. "Это огромная армия! - восхитился он. - Это интересные, красивые дела".

Путин отдельно упомянул и про выставку-форум "Россия" на ВДНХ, на площадке которой проходит мероприятие. "Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние 10, 15, 20 лет. И нам есть чем гордиться", - уверен он.

Президент заметил, что все представленное "было когда-то чьей-то мечтой". "Вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века. Вот на Дальнем Востоке - во Владивостоке - изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. Это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост - мы его построили, и еще один, еще больше того, о котором люди мечтали", - поделился он.

Путин добавил, что у России есть много других достижений, о которых люди раньше даже не могли мечтать. "Я уверен, что если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше", - дал ребятам напутствие глава государства.