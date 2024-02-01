Путин вместе с детьми из "Движения первых" спел гимн России

Президент по очереди подносил микрофон то одному, то другому участнику, а затем сам присоединился к хору

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с трибуны съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых" вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации.

Петь гимн на сцене начали сами дети. Президент по очереди подносил микрофон то одному, то другому участнику, а затем и сам присоединился к хору детских голосов на словах "могучая воля, великая слава".

Путин редко демонстрирует свои певческие навыки на публике. Но на этот раз сделал исключение и помог ребятам вытягивать сложные ноты. Вместе с президентом дети исполнили все куплеты национального гимна, не ограничившись первыми двумя, как это часто бывает на официальных мероприятиях.

Музыкальные этюды Путина

Впервые глава государства удивил всех, выступив в необычном для себя музыкальном амплуа в 2010 году. Тогда, занимая пост премьер-министра страны, на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге он спел песню Blueberry Hill ("На черничном холме"), получившую известность в середине XX века в исполнении оркестра Гленна Миллера. В тот же вечер Путин сел и за рояль, сыграв - правда одной рукой - мелодию песни "С чего начинается Родина".

После этого он не раз демонстрировал свою тягу к музыке, но всегда скромно отшучивался, что не умеет ни петь, ни играть. Спустя четыре года после музыкального дебюта российского лидера, все смогли убедиться в том, что он не забросил свое хобби и даже расширил репертуар. В январе 2014 года на встрече со студентами МИФИ Путин вновь сел за рояль и сыграл мотив песни "Московские окна", уже двумя руками.

Российский гимн глава государства тоже исполнил не впервые. Например, в 2018 году, будучи кандидатом в президенты, он со своими сторонниками спел его перед многотысячной аудиторией в "Лужниках". В тот раз Путин сделал акцент на том, что российские спортсмены по решению МОК были лишены этого права на Олимпиаде в Пхенчхане и предложил вместе исправить такую несправедливость. А 1 сентября 2022 года президент присоединился к исполнению гимна России калининградскими школьниками после открытого урока "Разговор о важном".